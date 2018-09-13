المرصد: دخول رتل عسكري تركي جديد إلى الأراضي السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدخول رتل عسكري تركي جديد صباح اليوم الخميس، إلى الأراضي السورية، عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب.

وقال المرصد في بيان صحفي، إن الرتل دخل صباح اليوم، وانقسم إلى قسمين، أحدهما توجه نحو النقطة التركية في منطقة مورك بريف حماة الشمالي، وتوجه الآخر نحو نقطة الصرمان بريف مدينة معرة النعمان.

وأشار المرصد إلى أن الرتل التركي يضم دبابات ومعدات عسكرية وإمدادات لوجستية.

ولفت المرصد، أن ذلك يأتي فيما يسود هدوء حذر مناطق الهدنة الروسية – التركية، وهي حلب وحماة وإدلب واللاذقية منذ ليل الأربعاء/ الخميس، مع استمرار غياب الطائرات الحربية والمروحية لأكثر من 55 ساعة.

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