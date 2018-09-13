الاحتلال الإسرائيلي يزيل بيوتا قرب قرية الخان الأحمر شرق القدس

أفاد تقرير فلسطيني بأن الاحتلال الإسرائيلي أزال اليوم الخميس بيوتا مؤقتة أقامها نشطاء فلسطينيون قرب قرية "الخان الأحمر" المهددة بالهدم شرق القدس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا أن آليات عسكرية إسرائيلية أنزلت عشرات الجنود واقتحموا المنطقة، فيما قامت الآليات بهدم قرية الوادي الأحمر التي أقامها نشطاء قبل يومين.

وبحسب الوكالة أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي يزيل بيوتا مؤقتة قرب قرية "الخان الأحمر" المهددة بالهدم شرق القدس.

تجمع الخان الأحمر بالكامل منطقة عسكرية مغلقة، ومنع الفلسطينيين من الاقتراب من المنازل التي تمت إزالتها وهدمها.

وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة بعد إزالة القرية الجديدة، ولم يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وكان نشطاء فلسطينيون أقاموا قبل يومين بيوتا مؤقتة من الصفيح والخشب قرب قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم من إسرائيل وذلك بغرض الاعتصام فيها.

ورفضت المحكمة العليا في إسرائيل قبل أسبوع التماسا فلسطينيا ضد قرار بهدم قرية الخان الأحمر وأمرت بعد ثلاثة أشهر من المداولات القضائية بهدمها في غضون أسبوع.

ويعيش في القرية زهاء 200 شخص وهى تقع في منطقة حساسة تربط شرق القدس والضفة الغربية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا