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عاجل :مجلس النواب يوافق على قانون الاستفتاء

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

صرح النائب الهادي الصغير بأن مجلس النواب قد صوّت بالموافقة على قانون الاستفتاء على الدستور. وأشار الصغير الى أن مجلس النواب سيجتمع الاثنين بعد القادم لتعديل الإعلان الدستوري.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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