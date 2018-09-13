عاجل :مجلس النواب يوافق على قانون الاستفتاء

صرح النائب الهادي الصغير بأن مجلس النواب قد صوّت بالموافقة على قانون الاستفتاء على الدستور. وأشار الصغير الى أن مجلس النواب سيجتمع الاثنين بعد القادم لتعديل الإعلان الدستوري.

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