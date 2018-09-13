عاجل :مجلس النواب يوافق على قانون الاستفتاء

صرح النائب الهادي الصغير بأن مجلس النواب قد صوّت بالموافقة على قانون الاستفتاء على الدستور. وأشار الصغير الى أن مجلس النواب سيجتمع الاثنين بعد القادم لتعديل الإعلان الدستوري.
عن مصدر الخبر
ايوان ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
الحكومة البريطانية ترفض طلبًا بتسليم وزير باكستاني سابق
تم النشر منذُ 1 دقيقة
سيراليون تكشف شبكة لبيع جوازات سفر دبلوماسية إلى أمريكا
تم النشر منذُ 5 دقائق
أوربان: عقوبات البرلمان الأوروبي لا يمثل خطرا على بلادنا
تم النشر منذُ 9 دقائق
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج
تم النشر منذُ 13 دقيقة
أضف تعليقـك