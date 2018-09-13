مجلس النواب يجتمع اليوم في جلسة استثنائية ويتخذ جملة من القرارات

ايوان ليبيا

عقد مجلس النواب اليوم بمدينة طبرق جلسة استثنائية برئاسة اﻻستاذ فوزي النويري، قرر فيها تشكيل لجنة يترأسها النائب اﻻول على أن تختار هيئة الرئاسة أعضاء يتولّون مهمة اﻻتصال باﻻطراف المحلية والدولية بشأن اﻻوضاع اﻻمنية في مدينة طرابلس، والأحداث الأمنية التي شهدتها مؤخرا، والعمل على تثبيت اﻻمن بالعاصمة عبر اتفاقيات وخطط تضعها الجهات المختصة.

كما تم إقرار إعادة هيكلة الجسم التنفيذي وهو المجلس الرئاسي، على أن يتم تعيين رئيس حكومة من خارج المجلس ليشكل حكومة موحدة على مستوى ليبيا. وكُلف الدكتور عبد السلام نصية رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب باﻻتصال بالمجلس اﻻعلى للدولة والتحاور مع حول ذلك للاتفاق على آلية تنفيذ القرارات في غضون أسبوع من تاريخه.

كما تم بالإضافة إلى ذلك إقرارُ قانون اﻻستفتاء على الدستور على أن يتم تحصين المادة السادسة منه بتعديل الإعلان الدستوري خلال الجلسة المقررة ليوم الاثنين 24 سبتمبر الجاري.

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