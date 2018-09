الاتحاد الأوروبي يناقش الاعتراف بدولة فلسطين

المتوسط:

أعلن سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، أن الاتحاد وافق على نقاش مجموعة من المقترحات الفلسطينية، تتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ورفض الاستيطان بالكامل، وإلغاء اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع “إسرائيل”.

وقال الفرا لإذاعة “صوت فلسطين”، اليوم الخميس، إن اجتماعات اللجنة الفلسطينية الأوروبية الفرعية في عدد من القطاعات تخللها حوار سياسي فلسطيني أوروبي، لبحث الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض الاستيطان بالكامل.

وأضاف أن الجانب الفلسطيني ركز على الدور، الذي يجب أن تقوم به أوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبحث أهمية دور الاتحاد في قضيتي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، والتهديد بإخلاء وهدم الخان الأحمر.

وأشار إلى أن الدول الأعضاء بالاتحاد هي من تقرر في موضوع الاعتراف بدولة فلسطين، منوهًا إلى أن الحديث يجري عن إبرام اتفاقية شراكة فلسطينية أوروبية كاملة.

من جهة ثانية، نفى السفير الفرا، الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام، خاصة الإسرائيلية، حول قرار دولة التشيك نقل سفارتها من “تل أبيب”، إلى القدس.

وأكد الفرا، أنه لا يوجد تأكيد رسمي حتى اللحظة حول هذا القرار، مشيرًا إلى أن وزارة خارجية التشيك، كانت قد أكدت من قبل عدم نقل سفارتها إلى القدس.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي، خاصة جهاز الخدمة الخارجي، الذي تمثله فيدريكا موغيريني، كان قد طالب جميع الدول الأعضاء بالاتحاد، بعدم نقل سفاراتها إلى القدس، لأن ذلك سيؤثر على عملية السلام وحل الدولتين.

