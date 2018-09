“ضحية أمام عدالتكم”.. حملة إعلامية بشأن أطفال فلسطين الأسرى

المتوسط:

أطلقت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى “تضامن” حملة إعلامية تعريفية بأوضاع الأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تحت عنوان “ضحية أمام عدالتكم، A victim Awaiting your Justice”.

وتأتي هذه الحملة تزامنًا مع مشاركة المؤسسة في الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والذي يُعقد في ظل ارتفاع وتيرة الاعتقالات والانتهاكات اليومية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأطفال الأسرى، إذ يمكُث حاليًا أكثر من 300 طفل فلسطيني في زنازين وغرف لا تصلح للعيش الآدمي.

وقالت “تضامن”، في بيان لها، اليوم الخميس، إنها تحاول من خلال هذه الحملة– التي تتضمن نشر عشرات البوسترات باللغتين العربية والإنجليزية- تعريف الرأي العام العربي والغربي ومنظمات حقوق الإنسان في أوروبا بأوضاع الأطفال في سجون الاحتلال وممارساته المخالفة للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية لا سيما اتفاقية حقوق الطفل.

وسيشارك أحد الأطفال وذووه مع “تضامن” في جلسة المجلس للإدلاء بشهادته وما تعرض له أثناء اعتقاله، وما خلفه من آثار سلبية جسديًا ونفسيًا عليه وعلى أسرته.

ومن المقرر أن تلقي “تضامن” عدة كلمات أمام المجلس حول أوضاع الأطفال الأسرى والمرضى الأسرى، كما وستنظم ندوة يشارك فيها نشطاء غربيون للوقوف على الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال بحق الطفولة الفلسطينية.

وستشمل نشاطات “تضامن” جولات على عدد من المؤسسات الدولية والبعثات الدبلوماسية للحديث معهم حول اعتقال الأطفال، وسيتم تسليمهم نسخة مطبوعة لمحتوى حملة “ضحية أمام عدالتكم” تتضمن رسومات فنية تُجسد الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال فلسطين.

