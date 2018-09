المتوسط:

أهدي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان طائرة من طراز بوينغ 8-747، التي تعرف باسم “القصر الطائر”.

وتقدر قيمة هذه الطائرة بنصف مليار دولار وهي مزودة بـ76 مقعدا وسبع غرف نوم وقاعتين للاستقبال، معروضة للبيع بسعر 400 مليون دولار تقريبا، قبل 3 سنوات فقط، عندما اشترتها قطر في عام 2015.

وتأتي هذه الهدية باهظة الثمن في وقت تعاني فيه قطر من أزمة مالية كبيرة جراء الحصار العربي، فيما يعاني الشعب التركي من إجراءات تقشفية مما جعل وصول هذه الهدية إلى مدينة إسطنبول يفجر غضبا شعبيا ولا سيما أن مصروفات صيانتها ستستنفد من خزينة الدولة مبالغ باهظة.

The post تميم يهدي أردوغان طائرة بنصف مليار دولار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية