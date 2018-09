مقتل 13 عنصرا من الجيش والشرطة فى هجوم لطالبان بأفغانستان

لقى 10 جنود و3 عناصر من الشرطة مصرعهم فى هجوم شنته حركة طالبان بولاية فراه غربى البلاد.

وقال فريد بختوار، رئيس مجلس ولاية فراه، إن مقاتلى طالبان حاولوا اجتياح قاعدة للجيش فى مديرية بوشت رود فى صباح اليوم، مضيفا أن المسلحين استخدموا المدفعية لمهاجمة القوات، وأن ما لا يقل عن 10 جنود قتلوا وأصيب 3 آخرون فى تبادل لإطلاق النار استمر لأربعة ساعات، كما قتل 22 من عناصر طالبان.

وأشار إلى أن هجوم آخر لطالبان استهدف نقطة أمنية تابعة للشرطة فى مديرية بالا بولوك فى ولاية فراه عن مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة.

