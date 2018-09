الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على طفلين بالضرب فى الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 5 مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل، خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها فى العديد من البلدات وطالت عددا من المنازل، وكان من بين المعتقلين الخمسة، الطفلين “قصى غيث، وعدى أبو حتة”.

https://twitter.com/qudsn/status/1040189230738300928/video/1

وانتشر مقطع فيديو لعملية اعتقال الطفلين قصى غيث، وعدى أبو حتة، بشكل واسع، حيث يتضح من خلال المقطع المصور اعتداء أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلى بالضرب على القاصرين أثناء اعتقالهما.

