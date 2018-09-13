الاتحاد الأوروبي: سنحاسب من يخرق وقف إطلاق النار بطرابلس

بروكسل 13 سبتمبر 2018 (وال) – أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده بالتنسيق مع الأمم المتحدة لمحاسبة خارقي وقف إطلاق النار في طرابلس، ومعيقي تنفيذ الاتفاق الأخير القاضي بوقف الإشتباكات، أو مهددي العمل الحر للمؤسسات السيادية التي تعمل لصالح الليبيين.

وأعرب الاتحاد في بيان نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا على صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك” عن تضامنه مع الشعب الليبي، وتحريبه الكامل بالجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتحقيق الاستقرار في طرابلس.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى الانضمام لاتفاقية وقف إطلاق النار والإلتزام بها، عادًّا أن أي انتهاك لوقف إطلاق النار، مثل الهجمات الصاروخية على مطار معيتيقة وكذلك التصريحات التحريضية التي قد تؤدي إلى مزيد من العنف تعد غير مقبولة.

ولفت الاتحاد إلى أنه آن الأوان لإنهاء ما وصفه بافتراس الموارد الليبية ومناخ الخوف، وضمان الخدمات الأساسية والحريات الفردية التي يطمح إليها الشعب الليبي.

وشدد الاتحاد الأوروبي في ختام البيان على أنه سيبقى شريكًا في في بناء استقرار ليبيا دون كلل من خلال المؤسسات المنتخبة ديموقراطيًّا، والأجهزة الأمنية الخاضعة للمساءلة والسلطة القضائية المستقلة، وسيادة القانون، والإدارة الشفافة للثروة الوطنية. (وال – بروكسل) هــ ع

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