سامسونغ تطور هاتفا بميزة غير مسبوقة

كشفت شركة سامسونج، على موقعها الرسمي، عن تسجيلها براءة اختراع مرتبطة بهاتف مزود بكاميرا غير مسبوقة، حيث تتميز بامتلاكها على قدرات وخصائص تقنية نادرة، الأمر الذي يعتبر تحد صريح لمنافستها الأميركية أبل.

وتكمن فكرة هذه الكاميرا بقدرتها على الدوران بزاوية 360 درجة، الأمر الذي سيتيح للمستخدم استعمالها ككاميرا خلفية وأمامية أيضا.

كما أن وجود حساسات متطورة تتيح للكاميرا التحرك بشكل مستقل خلال التقاط الصور والفيديوهات لمتابعة الأجسام الموجودة في اللقطة بدقة كبيرة. ومن ناحية أخرى، أعلنت الشركة أنها تعمل على تعزيز الابتكار في مجال الصحة والعافية في تطبيقها “سامسونغ هيلث”. وقالت إنها أطلقت إصدارا جديدا من التطبيق، بعدما حسنت أدواته وواجهته وخصائصه، مشيرة إلى أن برنامجها هذا يستخدمه أكثر من 65 مليون شخص في العالم، شهريا.

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