أيدت محكمة مصرية، الخميس، قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي.

ويشمل القرار، المرشد العام للجماعة، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، والقيادي في التنظيم محمود عزت.

ويسري القرار على مئات الشركات والجمعيات والمدارس والمستشفيات ومواقع إخبارية وإعلامية تابعة للتنظيم لدورها في تمويل الإرهاب.

