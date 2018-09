أكد السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، على التقدم الكبير الذي أحرزته الإمارات في محاربة التنظيمات الإرهابية باليمن، في وقت يتمادى التواطؤ القطري الإيراني في دعم الإرهاب والميليشيات المسلحة بالمنطقة.

وفي مقال له نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية، لفت السفير الإماراتي إلى أنه “خلال الشهر الماضي، تم التأكد من أن إبراهيم العسيري، صانع القنابل الرئيسي في تنظيم القاعدة، قد قتل في غارة جوية في اليمن”.

وأشار العتيبة إلى أن العسيري كان المخطط الرئيسي لهجمات على عدد من الأهداف الدولية والأميركية، بما في ذلك مؤامرة عام 2009، المعروف صاحبها باسم “مفجر الملابس الداخلية”، الذي حاول إسقاط طائرة ركاب أميركية.

وكشف أن هذه العملية التي مثلت آخر نجاح يحقق في اليمن ضد تنظيم القاعدة، قد جاءت “نتيجة تعاون استخباري وثيق بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة”.

واعتبر القائم بأعمال مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابق مايكل موريل، مقتل العسيري “أهم عملية استهداف إرهابية منذ مقتل أسامة بن لادن”، بحسب السفير الإماراتي.

The post “العتيبة”: تأكدنا من مقتل صانع القنابل في تنظيم “القاعدة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية