أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن مخاوف تصعيد أعمال العنف في شمال غرب سوريا دفعت أكثر من 38 ألفا و500 شخص إلى النزوح في سبتمبر، في وقت تواصل فيه قوات النظام منذ أسابيع إرسال تعزيزات إلى محافظة إدلب.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة “بين 1 و12 سبتمبر، أفادت المعلومات المتوافرة بازدياد العمليات القتالية في شكل كبير والمخاوف من تصعيد جديد أدت إلى نزوح أكثر من 38 ألفا و500 شخص”.

وترسل قوات النظام منذ أسابيع تعزيزات إلى محيط إدلب (شمال غرب)، وصعدت وتيرة قصفها بمشاركة طائرات روسية الأسبوع الماضي.

