هدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر،بالانتقال إلى المعارضة “في حال لم يتم التوافق على مرشح لرئاسة الحكومة”، في وقت اتخذ فيه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، خطوة “لمغازلة” مليشيات الحشد الشعبي، من خلال رفع رواتب المنتسبين لها.

وقال الصدر، في بيان نشره على حسابه الرسمي في تويتر، إنه تم التوافق “مع كبار العراق” على ترشيح عدة شخصيات تكنوقراط “مستقلة” لرئاسة الوزراء، مضيفا “على أن يختار المرشح وزراءه بعيدا عن التقسيمات الحزبية والطائفية والعرقية، وفق معايير صحية ومقبولة حسبب التخصص والخبرة والنزاهة”.

وأضاف قائلا: “فسارع البعض من السياسيين إلى رفض فكرة مستقل بل ورفض فكرة تكنوقراط، ليعيدوا العراق للمربع الأول ويعود الفاسدون بثوب جديد ولتهيمن الأحزاب والهيئات الاقتصادية التابعة لهم على مقدرات الشعب وحقوقه”.

وهدد الصدر قائلا: “إذا استمروا في ذلك فسوف أعلن انخراطي واتخاذي المعارضة منهجا وأسلوبا”.

The post الصدر يهدد بـ”المعارضة” بعد مغازلة “العبادي” “الحشد الشعبي” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية