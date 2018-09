زعم الصحفي الأميركي، بوب وودورد، أن الرئيس دونالد ترامب، اقترح على كبير مستشاريه الاقتصاديين، العام الماضي، طباعة المزيد من الأموال للمساعدة في القضاء على الديون العامة.

وجاء في مقتطفات من كتاب وودورد الجديد (الخوف: ترامب في البيت الأبيض)، نشرها موقع “بيزنس إنسايدر”، أن المستشار الاقتصادي السابق، غاري كوهن، أخبر ترامب باحتمالية أن يزيد مجلس الاحتياطي الاتحادي معدلات الفائدة، خلال فترة ولايته الأولى،

وقال ترامب ردا على ذلك: “ينبغي علينا فقط أن نقترض الكثير من الأموال، ونحتفظ بها، ثم نبيعها لكسب المزيد”.

وأصيب كوهن بـ”الذهول” من رد ترامب، الذي ينم عن “عدم فهم أساسي” بشأن الدين العام الأميركي، بينما أكمل ترامب، المنتخب حديثا آنذاك بعدما وعد بمحو الديون الأميركية في غضون 8 سنوات، في محاولة منه لتقديم حل، قائلا: “فقط قم بتشغيل المطابع – اطبع نقودا”.

وكتب وودورد أن كوهن اضطر بعد ذلك لشرح كيف يمكن أن تؤدي طباعة النقود إلى التضخم، الأمر الذي يكون كارثيا على الاقتصاد المالي للولايات المتحدة.

وكتب وودورد “كان من الواضح أن ترامب لم يفهم الطريقة التي تعمل بها الميزانية الفيدرالية للولايات المتحدة”.

The post صحفى أمريكي يسخر من خطة “ترامب” لسداد الديون العامة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية