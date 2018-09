اعترض الدفاع الجوي السعودي مساء الخميس صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه ‏‫نجران.

ويطلق الحوثيون صواريخ بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في السعودية.

وبلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن 191 صاروخًا.

