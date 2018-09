أشادت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، بالخطوات التي يقوم بها تحالف دعم الشرعية في اليمن من أجل الحفاظ على أرواح المدنيين، والتقليل من وقوع خسائر في صفوفهم.

وقالت نويرت: “التحالف بقيادة السعودية في اليمن يتخذ خطوات في الاتجاه الصحيح لتقليص الخسائر في صفوف المدنيين”.

