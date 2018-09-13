لو شعرك بيقع.. الحل في مطبخك!

مشاكل الشعر، بداية من التساقط وظهور القشرة، وصولا إلى البحث عن مستحضرات تجميل وكريمات تساعدك كفتاة في الحصول على شعر قوي، تواجه كل فتاة منا، فجميعنا نمر بمرحلة الذهاب لطبيب الجلدية أو الذهاب لأحد مراكز التجميل، للبحث عن وسيلة تمنع تساقط الشعر، لكن الأمر أصبح مختلفا إلى حد كبير، بعد غلاء أسعار كافة مستحضرات التجميل، التي تخص البشرة و الشعر. الزعتر من النباتات المفيدة، فهو معروف بأوراقه الخضراء ورائحته الجميلة، يساعدك في التخلص من مشاكل البشرة، كما تناولنا في موضوع سابق، ويعتبر حل بسيط لحل مشاكل الشعر، وعلاج التساقط والقشرة، اعرفي أزاي تستخدمي الزعتر لعلاج مشاكل الشعر في التفاصيل التالية.

مشاكل الشعر، بداية من التساقط وظهور القشرة، وصولا إلى البحث عن مستحضرات تجميل وكريمات تساعدك كفتاة في الحصول على شعر قوي، تواجه كل فتاة منا، فجميعنا يمر بمرحلة الذهاب لطبيب الجلدية أو الذهاب لأحد مراكز التجميل، للبحث عن وسيلة تمنع تساقط الشعر، لكن الأمر أصبح مختلفا إلى حد كبير، بعد غلاء أسعار كل مستحضرات التجميل، التي تخص البشرة والشعر.

الزعتر من النباتات المفيدة، فهو معروف بأوراقه الخضراء ورائحته الجميلة، يساعدك في التخلص من مشاكل البشرة، كما تناولنا في موضوع سابق، ويعتبر حلا بسيطا لحل مشاكل الشعر، وعلاج التساقط والقشرة، اعرفي إزاي تستخدمي الزعتر لعلاج مشاكل الشعر في التفاصيل التالية.

تقوية الشعر

شعرك يتعرض للتلف، بسبب عدة أسباب منها نظامك الغذائي الذي لا يحتوي على الفاكهة والخضراوات، إضافة إلى عدم الحصول على ساعات نوم كافية، أو استخدام كريمات لا تتناسب مع طبيعة شعرك، استخدمي الزعتر لحل مشكلات شعرك، فهو يساعد على تنشيط الدورة الدموية، لذلك يحل مشاكل التساقط بسهولة، حضري منقوع الزعتر، من خلال إضافة نصف كوب من الزعتر المجفف أو أوراق الزعتر الخضراء إلى كوبين من الماء المغليّ، اتركيه يغلي جيدًا، ثم استخدميه كغسول لشعرك.

علاج للقشرة

فروة الرأس تحتاج إلى التنظيف بشكل جيد ودائم، الأمر لا يقتصر على غسل الشعر بالشامبو المخصص، لكن عليك القيام بتدليك فروة الرأس في حركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية وتطهير الفروة وعدم السماح بظهور القشرة، اخلطي ملعقة من عصير الليمون أو الخل إلى منقوع الزعتر، ضعي الخليط في بخاخة ورشي منه على شعرك يوميًا.

حل تساقط الشعر

الوصفة السابقة تساعدك أيضًا في تقوية جذور الشعر، كل ما عليك هو رش الخليط على أطراف شعرك، مرة يوميًا قبل النوم، وبعد مرور شهر ستشاهدين نتيجة إيجابية تبهرك.

علاج الشعر التالف

يمكنك استخدام الزعتر مع الحلبة لعلاج الشعر التالف، فالحلبة معروفة بفوائدها للبشرة والشعر، كل ما عليك هو إضافة كمية من أوراق الزعتر إلى الماء المغلي، اتركيها تغلي، ثم أضيفي الماء المغلي والزعتر، وكمية من الحلبة المطحونة، اتركي المكونات جميعها تغلي على النار 5 دقائق، ثم اتركيها تبرد، ضعي الخليط على شعرك ساعتين، ثم اشطفي شعرك بالماء الفاتر والشامبو المخصص لك، لا تخشي رائحة الزعتر تزول سريعا ولا تسبب لك القلق.

نمو الشعر

يمكنك استخدام الزعتر بمفرده على الشعر، دون الحاجة إلى عمل خليط من أكثر من مكون، ضعي قطرات من زيت الزعتر في يدك، وافركيها جيدًا لتدفئتها، ثم دلكي الشعر بالزيت دقائق، فهذه الوصفة إيجابية جدًا لأنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتساعد في نمو الشعر.

هذه الوصفات تساعدك في التخلص من مشكلات الشعر، احرصي على تخصيص روتين أسبوعي للعناية بشعرك، واستخدمي كريمات وزيوتا طبيعية، لأنها مفيدة وتوفر الكثير من الأموال أيضًا عليك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا