سلطات مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب لأجهزة تجسس

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بمصر، من ضبط محاولتى تهريب لطائرة وأجهزة تنصت وتجسس بالمخالفة لقانون رقم 216 لسنة 2018، والخاص بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً وتداولها والاتجار فيها.

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة من الخارج بجمرك “فيدكس”، اشتبه مأمور الجمرك فى مشمول البوليصة رقم 62604682 الواردة من دبى، وتم تشكيل لجنة، لفتح الطرد ومعاينته، حيث تبين وجود 36 ساعة يد مزودة بكاميرات و3 مرايا سيارة مزودة بكاميرات مخبأة داخل الطرود.

كما أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة من الخارج بجمرك البريد المصرى اشتبه رئيس قسم التعريفة فى مشمول البوليصة رقم FR 81776645 الواردة من فرنسا، وبالعرض تبين وجود طائرة مزودة بكاميرا مع إمكانية التسجيل بدون بطارية ماركة PHANTOM.

