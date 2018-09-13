احمي بشرتك.. من هجمات الخريف!

مع قرب انتهاء فصل الصيف وحلول فصل الخريف، نجد بشرتنا تتعرض لكثير من المشكلات أبرزها الجفاف والتقشير، لذلك يجب عليكي تخصيص روتين “فترة تغيير الفصول” التي تعتبر من أكثر الفترات التي تسبب مشاكل للبشرة بكل أنواعها كالجفاف والتقشير، ويمكنك أتباع عدد من النصائح لحماية بشرتك من تقلبات الطقس والاستعداد لفصل الخريف.

فترة تغيير الفصول، من أكثر الأوقات الصعبة التي تمر على أي فتاة، خاصة إذا كنتي من أصحاب البشرة الحساسة أو الدهنية، فكلاهما يتعرضان لمشكلات كبيرة بسبب تغيير الفصول، فإذا كنا في الصيف فبشرتك تتعود على الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، وإذا انتقلنا للشتاء، يجب الاهتمام بالترطيب لحمايتها من الجفاف، أو التشقق بسبب برودة الطقس.

مع قرب انتهاء فصل الصيف وحلول فصل الخريف، نجد بشرتنا تتعرض لكثير من المشكلات أبرزها الجفاف والتقشير، لذلك يجب عليك أن تخصصي روتين "فترة تغيير الفصول" فهذه الفترة تعتبر من أكثر الفترات التي تسبب مشاكل للبشرة بكل أنواعها كالجفاف والتقشير، ويمكنك اتباع النصائح التالي لحماية بشرتك من تقلبات الطقس والاستعداد لفصل الخريف.

غسول البشرة

احرصي على استخدام غسول بشرة يكون خالي من أي مواد كييمائية، اختاري غسول من مكونات طبيعية لحماية بشرتك من أي ضرر، مثل زيت جوز الهند، أو جل الصبار، ضعي قطرات من أي منهم على بشرتك ودلكي برفق، ثم اشطفي بالماء الفاتر، كما عليكي تجنب استخدام صابون أو غسول معطر خاصة في هذه الأوقات من العام.

تقشير البشرة

فترة التقلبات الجوية، تسبب جفاف البشرة، لذلك عليكي الاهتمام بالترطيب والتقشير، استخدمي الزيوت المرطبة للبشرة، أو يمكنك عمل مقشر من مكونات طبيعية داخل المنزل، على سبيل المثال، اخلطي 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت زيتون إلى نصف كوب من السكر، وقطرات من عصير الليمون، دلكي بشرتك بالخليط 5 دقائق، ثم اشطفي بالماء، كرري الوصفة مرتين في الأسبوع للتخلص من الجلد الميت.

نظام غذائي صحي

الاهتمام بشرب كميات كبيرة من المياه، وتناول الخضروات والفاكهة الطازجة، والابتعاد عن المقليات والدهون، من أهم الأمور التي يجب أن تركزي عليها بشكل عام، وخاصة خلال فترة التقلبات الجوية، اجعلي بشرتك وجسمك يستعدان لفصل الخريف واتبعي نظام غذائي صحي للحصول على بشرة خالية من التجاعيد.

ترطيب البشرة

الكريمات المرطبة، مهمة لكي خلال هذه الفترة، احرصي أن تكون زبدة الكاكاو وزبدة الشيا، ضمن مكونات الكريم المرطب الخاص بكي، أو استخدمي كبسولات فيتامين a بعد شرائها من الصيدلية، وضعيها على بشرتك قبل الذهاب للنوم، لحمايتها من الجفاف، كما عليكي الاهتمام بتقشير الشفاه، واستخدام خليط من السكر والفازلين على الشفاه مرتين في الأسبوع لحمايتها من التشقق.

وصفات طبيعية لحماية بشرتك من الجفاف

زيت الزيتون يمكن أن يكون صديقا جيدا لك خلال هذه الفترة من تقلبات الطقس، ضعيه على بشرتك للتخلص من خلايا الجلد الميت، وحماية بشرتك من الجفاف، اخلطيه مع الشوفان للحصول على نتيجة رائعة، كل ما عليكي هو إضافة ملعقتين من زيت الزيتون إلى ملعقة ونصف من مسحوق الشوفان، اخلطي المكونات جيدًا، ثم ضعي الخليط على بشرتك 10 دقائق، دلكي بشرتك برفق في حركات دائرية، ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر، كرري الوصفة 3 مرات أسبوعيًا للحصول على بشرة رائعة.

كما يمكنك استخدام زيت الزيتون مع الموز الذي يحتوي على عناصر غذائية وفيتامينات مهمة لبشرتك، اهرسي موزة وضيفي لها قطرات من زيت الزيتون، افردي الخليط على بشرتك، اتركيه 10 دقائق، ثم اشطفي بالماء الفاتر، كرري الوصفة مرتين في الأسبوع لحل مشكلات بشرتك.

وأخيرا.. عزيزتي اهتمي ببشرتك جيدًا، وخصصي يوما في الأسبوع للعناية بها وحمايتها من الجفاف، والتخلص من الجلد الميت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا