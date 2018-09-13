مصر والاتحاد الأوروبي يناقشان تعزيز التعاون خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية

قال مكتب وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن مصر والاتحاد الأوروبي، عقدا اجتماعًا يوم أمس، الأربعاء، الموافق 12 سبتمبر، عبر الفيديو كونفرانس للجنة الفرعية المعنية بالاقتصاد.

وذكر البيان الصادر اليوم، الخميس، أنه قد شارك خبراء من الجانبين في مناقشة شاملة وبناءة حول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها مجتمع المعلومات والبيئة وتغير المناخ والتعليم والبحث والابتكار والطاقة والشباب والثقافة.

واستعرض المشاركون آخر التطورات، واتفقوا على تعزيز الحوار والتعاون بما يحقق الفائدة للمواطنين المصريين والأوروبيين.

وتعد اللجان الفرعية بمثابة آلية يقوم من خلالها خبراء من مصر والاتحاد الأوروبي، بمناقشة تنفيذ التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى السياسات ذات الصلة.

كان مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قد أقر العام الماضي أولويات الشراكة بين الجانبين للفترة من عام 2017 إلى عام 2020.

وتهدف أولويات الشراكة إلى معالجة التحديات المشتركة، وتعزيز الاهتمامات المتبادلة، وضمان استقرار طويل الأمد على جانبي المتوسط.

وتسترشد أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالالتزام المشترك نحو القيم العالمية للديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان.

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