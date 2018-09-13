سيارة تصدم حشدا في الصين وتوقع 11 قتيلا و44 جريحا

أعلنت السلطات الصينية، أنّ سيارة رباعية الدفع صدمت مساء الأربعاء، حشداً من المارة كانوا في ساحة عامة في مدينة بوسط البلاد، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا، وإصابة 44 آخرين بجروح.

وقالت حكومة مقاطعة هونان في بيان، إنّ المأساة وقعت في الساعة السابعة والدقيقة 35 من مساء الأربعاء (11,35 ت غ) في الساحة الرئيسية في وسط مدينة هندونغ، وإنّ قوات الأمن اعتقلت السائق.

وذكرت الشرطة المحلية في بيان، أن ما حدث هو "انتقام"، موضحة أن السائق "صدم الحشد وحده الليلة الماضية، وكان يحمل المجارف والخناجر لمهاجمة الناس، بقصد التسبب في أضرار جسيمة".

وأضافت الشرطة، أن السائق مولود في العام 1964، ويدعى يانغ زانيون، وهو من أصحاب السوابق، إذ سبق له وأن دخل السجن مرات عدة بتهم حيازة مخدرات وسرقة.

واكتفت السلطات بالقول، إنها فتحت تحقيقاً في الواقعة، من دون أن توضح ما إذا كان السائق قد صدم الحشد عمداً أو عن غير قصد.

وتداول مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي، صوراً لسيارة رباعية الدفع بدت على واقي الصدمات الأمامي فيها آثار صدم، في حين حظرت السلطات على الفور مقاطع فيديو توثق الحادث.

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