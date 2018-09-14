مصريان يشاركان في بطولة مستر أولمبيا: أحدهما يقترب من اللقب

كتب: وائل رياض

تقام بطولة مستر أولمبيا (Mr. Olympia) لهذا العام في الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الجاري، في ميدان أورليانز بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، التي أُقيمت نسختها الأولى في 18 سبتمبر 1965، في قاعة بروكلين للموسيقى بمدينة نيويورك.

وتعود فكرة هذه البطولة لجو ويدر، أحد مؤسسي لعبة كمال الأجسام ومكتشف «أرنولد شوارزنيجر»، الذي قرر أن يُقيم هذه البطولة ليجمع أصدقاءه ويحصل الفائز بينهم على لقبها، وهو اللقب الأبرز في رياضة كمال الأجسام، وسُميت بأولمبيا تيمنا بالجبل اليوناني، الذي كان ملهما لكل الرياضيين حتى يومنا هذا.

ومن أشهر من شاركوا في هذه البطولة البطل الأسطوري أرنولد شوارزينجر، الذي حصل على اللقب 7 مرات، وروني كولمان، ولي هاني، إذ حصل كل منهما على اللقب 8 مرات، وبالتأكيد لن ننسى فيل هيث، البطل الأمريكي الذي لم يستطع أحد منذ عام 2011 أن يخطف اللقب منه حتى الآن.

وشارك في هذه البطولة العديد من الأبطال العرب لكنهم لم يحظوا بمراكز متقدمة باستثناء سمير بنوت (لبنان)، الذي أحرز اللقب سنة 1983، ومحمد مكاوي (مصر) الذي نال المركز الثاني في السنة نفسها، كما شارك المصري ناصر السنباطي (تحت اسم يوغوسلافيا)، وإبراهيم سامي فهيم، وممدوح السبيعي المعروف باسم (بيج رامي) من مصر، الذي شارك في البطولة سابقا باسم الكويت ثم باسم مصر إذ حقق المركز الثاني لسنة 2017.

لكن الحدث الاستثنائي هذا العام هو مشاركة كلا من البطل المصري محمد الدرة المقيم في كندا والحاصل على الجنسية الكندية (يشارك باسم كندا) فئة 212 باوند (٩٦ كيلوجرامًا)، وتأهل "الدرة" لهذه البطولة بعد فوزه في بطولة فانكوفر برو للمحترفين التي أُقيمت في كندا ليكون جنبا إلى جنب مع البطل الكويتي المحترف أحمد أشكناني، الذي حصل على المركز الثاني للفئة نفسها في نسخة العام الماضي.

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كما يشارك (بيج رامي) المقيم بالكويت في فئة الوزن المفتوح، وهو الأقرب للفوز في نسخة هذا العام وإنهاء أسطورة فيل هيث، التي دامت لسبع نسخ على التوالي.

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ونتوقع في نسخة العام المقبل أن يزداد عدد الأبطال المصريين والعرب، إذ يستعد للمشاركة كل من البطل المصري المحترف محمد مجدي المصري، والبطل المصري المحترف أحمد عبد الجليل من فريق (KO Squad) فئة الفيزيك.

كل التوفيق لأبطالنا المصريين والعرب في هذه البطولة، وبالأخص لممدوح رامي السبيعي، وحصوله على اللقب، ليصبح أول مصري وعربي يحصل على اللقب الأغلى في تاريخ هذه الرياضة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا