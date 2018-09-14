راكيتيتش: مودريتش يستحق لقب الأفضل أكثر من صلاح ورونالدو

كتب: إياد علي مبروك

أكد الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني، أن مواطنه لوكا مودريتش يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم "the best"، لما قدمه اللاعب طوال الموسم مع المنتخب الكرواتي ونادي ريال مدريد الذي حصل على لقب دوري أبطال أوروبا.

راكيتيتش تحدث اليوم الخميس لصحيفة "الماركا" الإسبانية عن أحقية مواطنه مودريتش بجائزة أفضل لاعب هذا العام، قائلا: "إذا لم يترشح ليونيل ميسي للجائزة، بالتأكيد فإن لوكا مودريتش هو الذي يستحق الجائزة هذا العام، لن تكون مفاجأة لى إذا تم اختياره أفضل لاعب فى العالم، خاصة أنه حصل على لقب الأفضل في أوروبا عن استحقاق".

وتابع لاعب وسط البلوجرانا صاحب الـ30 عامًا: "إذا لم يكن ميسي الأفضل، يجب أن يكون لوكا مودريتش، لقد قدم هذا الموسم موسما رائعًا له، سواء مع منتخب كرواتيا، أو مع ريال مدريد الإسباني، وأنا سعيد للغاية من أجله".

تصريحات إيفان راكيتيتش تأتى على خلفية ترشيح مواطنه الكرواتى لوكا مودريتش لجائزة أفضل لاعب فى العالم "the best" المقدمة من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا التي يتنافس عليها الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والدولي المصري محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول، وأخيرا الكرواتي لوكا مودريتش على أن يتم الإعلان عن الفائز يوم 24 سبتمبر المقبل، بالعاصمة البريطانية لندن.

وإذا كان مودريتش قد قاد كرواتيا للفوز بلقب وصيف كأس العالم في روسيا، وفاز مع النادي الملكي ببطولة دوري أبطال اوروبا، فإن محمد صلاح صاحب الـ26 عامًا، قدم موسمًا مميزًا مع ليفربول، وقاده لنهائي دوري أبطال أوروبا، كما استطاع التأهل بالمنتخب الوطني للمونديال بعد غياب 28 عامًا، كما حقق لقب أفضل لاعب في إنجلترا وهداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

وانحصرت جائزة الكرة الذهبية بين الثنائي رونالدو وميسي في السنوات العشر الأخيرة، إذ استطاع كل منهما حصدها 5 مرات، بينما جائزة "The Best"، ظهرت منذ عامين فقط، بعد انفصال "فيفا" عن مجلة "فرانس فوتبول" ونجح النجم البرتغالي في التتويج بها خلال المرتين (2016-2017).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا