مقاتلون أكراد في سوريا يؤكدون اعتقال أحد زعماء تنظيم داعش الإرهابي

أكد مقاتلون أكراد مدعومون من الولايات المتحدة في شمال سوريا الخميس، أنهم احتجزوا أحد زعماء تنظيم داعش الإرهابي أثناء محاولته الفرار عبر الحدود إلى تركيا.

وقالت وحدات حماية الشعب الكردي في بيان نشر الخميس: "في 27 أغسطس الماضي، ألقي القبض على مرتزق يدعى سمير بوجانا (وهو مواطن إيطالي معروف أيضاً باسم أبو هريرة المهاجر أو أبو عبدالله المهاجر) نتيجة لعملية خاصة قامت بها وحدات مكافحة الإرهاب الخاصة بنا، عندما كان يحاول الفرار إلى تركيا".

وأضاف البيان، أن بوجانا كان المسئول عن توفير شحنات الأسلحة.

وأوضح البيان دون الكشف عن تفاصيل: "كشف هذا المرتزق المقبوض عليه، تفاصيل كثيرة عن تنظيم داعش الإرهابي وعلاقاته الخارجية".

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