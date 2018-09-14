تشكيل قوة لفض النزاع جنوب طرابلس بحضور وليامز

ايوان ليبيا – وكالات

أعلنت البعثة الاممية إلى ليبيا على أن الاجتماع الفني العسكري الذي عقد امس الخميس بحضور نائبة المبعوث الاممي غلى ليبيا ستيفاني وليامز والقادة العسكرين بغرب ليبيا خلص لوضع آلية لقوة مشتركة للفصل بين القوات المتنازعة وفض الاشتباك.

البعثة الاممية أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي بأن المجتمعون حددوا دور ومهام وهيكلية هذه القوة ، مبينين بأن الهدف هو تثبيت وقف إطلاق النار واعادة الحياة الطبيعية الى مناطق الاشتباك خاصة وطرابلس عامة.

يشار إلى أنه قد حضر هذا الاجتماع كل من وزير داخلية الوفق عبد السلام عاشور ورئيس اركان الوفاق اللواء عبدالرحمن الطويل وأمري المنطقتين العسكريتين الوسطى والغربية التابعة للرئاسي اللواء الحداد واللواء جويلي .

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