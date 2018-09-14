البديل الألماني يدعو أعضاءه إلى توخي الحذر بعد أحداث كيمنيتس

دعت قيادة حزب البديل من أجل ألمانيا، المعروف باتجاهاته اليمينية المتطرفة، جميع أعضائه، الخميس، إلى البعد عن المشاركة مستقبلا في المسيرات التي ينظمها أشخاص لا يثقون بهم، وذلك في أعقاب الأحداث التي وقعت في كيمنيتس بين اليمينيين ومتظاهرين يتبنون العنف.

وقالت دوائر من داخل الحزب لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ.) إن القيادة الاتحادية للحزب أصدرت مساء أمس، الأربعاء، قرارا بهذا الشأن.

وجاء في هذا القرار، وفقا لتلك الدوائر "بعد الدروس التي أعقبت أحداث كيمنيتس، تنصح القيادة الاتحادية للحزب جميع أعضاء البديل من أجل ألمانيا، بحصر مشاركتهم في المسيرات التي يعلن عنها الحزب وحده وينظمها".

كان الحزب نظم مسيرة حزن في كيمنيتس، شارك فيها أيضًا ممثلون عن تحالف بيجيدا المعادي للأجانب في درسدن، كما شارك فيها منتمون لحركة "برو كيمنيتس" اليمينية الشعبوية.

نظمت هذه المسيرة بعد موت شخص ألماني/ 35 عاما/، نتيجة لعملية طعن بالسكاكين ليلة السادس والعشرين من أغسطس الماضي.

ووفقا للتقارير، أضاف المكتب الاتحادي للحزب "ملاحظة تنظيمية"، تقول، بأن تشكيلات الحزب لا يصح أن تشارك في أية فعاليات تقوم بها مجموعات "لا تعرف خلفياتها حقيقة، أو أن هناك أدلة تثبت أن أعضاءها أو مضامين أفكارها" لا تتوافق مع قيم الحزب وأهدافه.

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