إصابة شخصين فى حادث دهس جنوب فرنسا

أصاب سائق شخصين بجروح طفيفة، فجر الجمعة، فى نيم بجنوب فرنسا عندما حاول دهس حشد قبل أن تصطدم سيارته بحاجز للحماية، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة.

وبحسب شهادات جمعتها وكالة فرانس برس، فإن رجلا فى ال32 اندفع بسيارته باتجاه حوالى 50 شخصا كانوا أمام حانة “لينستان تى”.

وقال مراسل لفرانس برس، إن سيارة المهاجم توقفت بعد اصطدامها بحاجز وقائى أقيم فى إطار الاستعدادات لحفل شعبى حول مصارعة الثيران من المفترض أن ينطلق اليوم.

وقال العديد من الشهود فى مكان الحادث لدى سؤالهم من قبل فرانس برس، إن الرجل صاح “الله أكبر” وقت الحادث، وقال مصدر مقرب من التحقيق إن المشتبه به غير معروف من أجهزة الامن فى قضايا التطرف.

وأوضح المدعى العام للجمهورية أريك موريل الذى توجه إلى المكان، أن الحشد أوقف السائق الذى حاول الفرار وأوسعه ضربا، وتابع المدعى أن المشتبه به نقل الى المستشفى إذ كان “مشوش الذهن” عند اعتقاله.

