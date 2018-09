الحكومة السودانية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية.. الليلة

أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، عن تعيين وزراء جدد للمالية والداخلية والموارد المائية، بعد أيام من قرار الرئيس السوداني، عمر البشير، حل حكومة الوفاق الوطني.

وأبقى الحزب الحاكم على عدد من وزرائه في مناصبهم السابقة، كالدفاع ورئاسة الجمهورية والخارجية، وديوان الحكم الاتحادي.

وتم تعيين عبد الله حمدوك وزيرا للمالية، وأحمد بلال وزيرا للداخلية، وبشارة جمعة للإعلام والاتصالات، وخضر محمد قسم الله للموارد المائية والكهرباء.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة، القسم مساء الجمعة، بعد اعتمادها وإعلانها من قبل حزب المؤتمر الوطني.

