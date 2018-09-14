الشرطة الأمريكية: إطلاق نار في كاليفورنيا

أعلنت الشرطة الأمريكية، أن المسلح الذي قتل الأربعاء خمسة أشخاص من بينهم زوجته قبل أن يقدم على الانتحار كان في خضم إجراءات طلاق لكن علاقته بالضحايا الأخرين لا تزال مبهمة.

وصرح دوني يونغبلود، مسئول شرطة منطقة كيرن، خلال مؤتمر صحافي في بيكرزفيلد المدينة التي شهدت إطلاق النار على بعد نحو 150 كلم شمال لوس أنجليس، "يبدو أن المشتبه به استهدف كل ضحاياه عمدا".

وتابع "يونغبلود"، أن مطلق النار واسمه خافيير كاساريز (54 عاما) كان في خضم إجراءات طلاق، وأن زوجته بيترا كاساريز، تقدمت بطلب الحضانة وتقاسم الأملاك بين الزوجين.

وقال: إن كاساريز حضر الأربعاء مع زوجته إلى شركة للشحن البري، وتشاجر الزوجان مع رجل كان موجودا في المكان ثم أرداه خافيير قبل أن يوجه سلاحه النار ضد زوجته ويلاحق رجلا ثالثا ويقتله.

بعدها توجه خافيير إلى منزل في بيكرزفيلد حيث قتل امرأة في الـ31 ووالدها.

وأضاف يونغبلود، أن خافيير، استولى تحت تهديد السلاح على سيارة امراة كانت فيها مع طفلها لكن سمح لهما بالرحيل قائلا: إنه "ليس رجلا شريرا".

وأقدم خافيير، على الانتحار عندما لحقت به الشرطة أمام متجر. ونشرت الشرطة تسجيل فيديو للمشهد من كاميرا مثبتة على أحد عناصرها.

وعملية إطلاق النار هي الثالثة الأكثر دموية في الولايات المتحدة هذا العام بعد الاعتداءالذى تم في مدرسة باركلاند (فلوريدا) حيث قتل 17 شخصا في فبراير الماضي وإطلاق النار في مدرسة في سانتا-فيه (تكساس) في مايو والذي راح ضحيته 10 أشخاص.

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