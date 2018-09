حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من إعصار فلورنس الذي ضرب الشريط الساحلي لولاية نورث كارولاينا الأميركية، وصحبته أمطار غزيرة، ما دفع خبراء الإرصاد للتحذير من سيول جارفة محتملة في قطاع كبير من جنوب شرق الولايات المتحدة، وأكد اكتمال استعدادات إدارته للتعامل معه.

وقال ترامب، في تغريدة على “تويتر”: “يبدو إعصار فلورنس أكبر كثيرا من المتوقع، وسيصل قريبا، وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية وأطقم الاستجابة السريعة وسلطات إنفاذ القانون مزودة بما يلزم وجاهزة، ابقوا آمنين”.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن من المتوقع أن يضرب الإعصار الساحل الجنوبي لولاية نورث كارولاينا الجمعة، ثم ينحرف باتجاه الجنوب الغربي، قبل أن يدخل اليابسة السبت المقبل، مشيرا إلى أن ذلك الوقت سيسمح بهطول أمطار غزيرة يصل منسوبها في بعض المناطق إلى 40 بوصة.

ونقلت رويترز عن مسؤولين إن السلطات أمرت بإجلاء أكثر من مليون شخص من المناطق الساحلية في ولايات نورث وساوث كارولاينا وفرجينيا، وأن آلافا انتقلوا بالفعل إلى مراكز إيواء.

ووصلت السرعة القصوى لرياح الإعصار إلى 165 كيلومترا في الساعة، بعدما تراجع إلى الفئة الثانية على مقياس الأعاصير المؤلف من خمس فئات.

ويقع مركز الإعصار على بعد 216 كيلومترا شرقي منطقة ويلمنغتون في نورث كارولاينا.

The post “ترامب”: إعصار “فلورنس” أكبر من المتوقع لكن ابقوا آمنين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية