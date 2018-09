مخاوف من انتشار أفاعي قاتلة عقب إعصار “فلورانس”

في وقت ضربت رياح الإعصار “فلورانس” الشريط الساحلي لولاية نورث كارولاينا الأميركية، الخميس، وصحبتها أمطار غزيرة دفعت للتحذير من سيول جارفة في جنوب شرق الولايات المتحدة، أطلق خبراء تحذيرات من تهديدات أخرى، أشد فتكا، قد تعقب نهاية الإعصار.

وأثار خبراء مخاوف من أن الفيضانات الهائلة الناجمة عن “إعصار فلورانس”، يمكن أن تؤدي إلى انتشار أفاعي قاتلة، وانتقالها من مواطنها الرطبة في أنحاء الولاية إلى حيث يعيش الناس.

ويعد ثعبان “كوتون ماوس”، المعروف أيضا باسم “موكاسين”، من أكثر الزواحف الفتاكة التي يخشى منها، وهو ثعبان ماهر في السباحة، يعيش في المستنقعات والممرات المائية الضحلة.

وقال جيرالد أومالي، من مستشفى غراند ستراند، لصحيفة صن نيوز في ساوث كارولاينا: “إنهم يضخون السم الذي يتسبب في تدمير الأنسجة وفقدان الصفائح الدموية ويسبب نزيفا وقد يؤدي إلى الموت”، وفق ما نقلت “ديلي ميل”.

