أعلنت الشرطة الهندية أن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب أكثر من 13 آخرين، إثر انزلاق حافلة على الطريق، اليوم الجمعة، وسقوطها فى أحد الأودية بمدينة “كيشتوار” الواقعة فى الشطر الهندى من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت قناة (إنديا تي.في.) الهندية أن الحادث وقع عندما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها وسقطت فى الوادي، حيث كانت فى طريقها إلى مدينة “كيشتوار” قادمة من منطقة “كيشوان”.

