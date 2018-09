غضب يمني بعد تسلل الحوثيين داخل المقرات الأممية

قال وزير الإعلام اليمني معمّر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي أدخلت عناصرها المسلحة وعرباتها القتالية إلى مخازن “اليونسيف” و”برنامج الغذاء العالمي” بمنطقه الحمادي بمحافظه الحديدة وصوامع البحر الأحمر، والتي يقوم “برنامج الغذاء العالمي” بتخزين الدقيق فيها.

وأكد الإرياني أن دخول الميليشيات كان نتيجة لانسحاب قادتها الميدانيين ومقاتليها بعد احتدام المعارك في الحديدة.

وأعرب الإرياني عن اندهاشه من الصمت الدولي على هذا العمل المخالف للقوانين الدولية التي تنصّ على عدم استخدام المنشآت الإغاثية الدولية كأماكن للصراع والاشتباك.

