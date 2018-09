وثيقة أميركية تشترط على النظام السوري مقاطعة طهران

يعرض مسؤولون أميركيون في جنيف، اليوم الجمعة، على المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، وثيقة أميركية تمت مناقشتها في بروكسل، أمس، مع شخصيات سورية معارضة ومع مسؤولين أوروبيين.

وبحسب مصادر متطابقة، تنص الوثيقة على جملة بنود لحل الصراع في سوريا، أبرزها ضرورة قطع النظام السوري العلاقات مع النظام الإيراني وميليشياته، وضرورة إدخال سلسلة من الإصلاحات في الدستور السوري، بينها تعديل صلاحيات الرئيس وإعطاء صلاحيات أكثر لرئيس الحكومة، إضافة إلى دور مدني في إصلاح أجهزة الأمن واعتماد نظام لامركزي.

وتتكون الوثيقة من 3 أقسام، وهي: مبادئ حل الصراع، والإصلاح الدستوري، والانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، كما نصت على قطع العلاقات مع النظام الإيراني وميليشياته وعدم تهديد الدول المجاورة، وتوفير ظروف لعودة اللاجئين في شكل طوعي بانخراط للأمم المتحدة.

