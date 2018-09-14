3 ساندوتشات مفيدة.. لأيام المدرسة

منذ أيام، جلستْ أمي بجوار شقيقتي، تتحدث معها عن بعض الوجبات التى يمكن أن تجهزها لأبنائها في أيام المدرسة، ونصحتها بأن تجهزها لمدة 3 أيام في الأسبوع، لأن كل ساندوتش منها يحتوي على قيمة غذائية رائعة. من بين نصائح أمي ساندويتش مكون من البلح والسمسم، تُقدمه أختى لطفلها كوجبة الإفطار قبل نزوله إلى المدرسة، لأنه يعطي طاقة وتركيز للأبناء، ويسد شعور الجوع لساعات. عزيزتي.. هل أنت حائرة وتبحثين عن ساندوتشات مغذية لأبنائك.. أسهِّل عليك الأمر بنصائح أمي.
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ايوان ليبيا
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