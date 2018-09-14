3 ساندوتشات مفيدة.. لأيام المدرسة

منذ أيام، جلستْ أمي بجوار شقيقتي، تتحدث معها عن بعض الوجبات التى يمكن أن تجهزها لأبنائها في أيام المدرسة، ونصحتها بأن تجهزها لمدة 3 أيام في الأسبوع، لأن كل ساندوتش منها يحتوي على قيمة غذائية رائعة. من بين نصائح أمي ساندويتش مكون من البلح والسمسم، تُقدمه أختى لطفلها كوجبة الإفطار قبل نزوله إلى المدرسة، لأنه يعطي طاقة وتركيز للأبناء، ويسد شعور الجوع لساعات. عزيزتي.. هل أنت حائرة وتبحثين عن ساندوتشات مغذية لأبنائك.. أسهِّل عليك الأمر بنصائح أمي.

منذ أيام، جلستْ أمي بجوار شقيقتي، تتحدث معها عن بعض الوجبات التى يمكن أن تجهزها لأبنائها في أيام المدرسة، ونصحتها بأن تجهزها لمدة 3 أيام في الأسبوع، لأن كل ساندوتش منها يحتوي على قيمة غذائية رائعة.

من بين نصائح أمي ساندوتش مكون من البلح والسمسم، تُقدمه أختى لطفلها كوجبة الإفطار قبل نزوله إلى المدرسة، لأنه يعطي طاقة وتركيزا للأبناء، ويسد شعور الجوع لساعات.

عزيزتي.. هل أنت حائرة وتبحثين عن ساندوتشات مغذية لأبنائك.. أسهِّل عليك الأمر بنصائح أمي التالية:

ساندوتش العجوة بالسمسم

المكونات:

عيش فينو

كوب عجوة خال من النوى

ملعقة سمسم

نصف ملعقة زبدة

طريقة التحضير:

حمري العجوة والسمسم مع الزبدة، وافركيها بكميات قليلة فى الفينو، وقدميها لطفلك على وجبة الفطور، ويمكن أن يأخذها معه إلى المدرسة.

ساندوتش البيض بالبطاطس

المكونات:

عيش فينو

4 ثمرات بطاطس صغيرات الحجم

بيضتان

نصف ملعقة زبدة

طريقة التحضير

قومي بسلق البطاطس والبيض، وقشريهما، ثم حمريهما فى السمن، واتركيهما إلى أن يبردا، ثم تبليهما وشكليهما على شكل أصابع الكفتة، وضعيهما فى الفينو.

ساندوتش النوتيلا بالموز

المكونات:

موزتان

ملعقتا نوتيلا

عيش فينو

طريقة التحضير:

قطعي الموز إلى شرائح وافرديها فى العيش الفينو، ثم ضعي القليل من النوتيلا عليها.

نصيحة..

عزيزتي.. الوجبات السابقة تعطي لأبنائك القوة البدنية والتركيز الذي يحتاجونه بالضبط وقت الدراسة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا