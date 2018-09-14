رياح وأمطار غزيرة تجتاح شمال الفلبين مع اقتراب إعصار ضخم

أخلت السلطات الفلبينية المزيد من المناطق اليوم الجمعة، ونصحت نحو 5.2 مليون نسمة في مسار إعصار قوي إلى ضرورة البقاء في منازلهم مع ترقب هطول أمطار غزيرة وحدوث أضرار للبنية التحتية والمحاصيل.

ومن المتوقع أن يجتاح الإعصار القوي مانكوت أقصى شمال الفلبين في وقت مبكر غدا السبت، محملا برياح سرعتها 205 كيلومترات في الساعة تصل في ذروتها إلى 255 كيلومترا في الساعة، وهي سرعة ظل عندها منذ أن اجتاح ميكرونيزيا هذا الأسبوع.

ونقلت السلطات أكثر من تسعة آلاف شخص إلى ملاجئ مؤقتة مع اقتراب الإعصار من إقليمي كاجايان وإيزابيلا المنتجين للأرز والذرة حيث من المتوقع أن يصل إليهما بحلول فجر غد السبت.

وتتأهب دفعة ثانية وثالثة من فرق الإنقاذ لمواجهة أي طوارئ قد تنجم عن تعرض المجموعة الأولى نفسها لمشكلات أثناء عمليات الإنقاذ.

وقال خبراء في إدارة الأزمات، إن الأمر قد يتطلب مغادرة عشرات الآلاف لمنازلهم.

وقال فرنسيس تولينتينو، مستشار الرئيس ومنسق جهود الحكومة لإدارة الأزمات، "أناشد الناس الاستماع لنصيحة السلطات.. ابقوا في منازلكم".

وزادت سرعة العاصفة قليلا يوم الجمعة، وكانت على بعد نحو 450 كيلومترا شرق الفلبين. وأظهرت مقاطع نشرها سكان كاجايان على مواقع التواصل الاجتماعي رياحا قوية تقتلع الأشجار بينما تلبدت السماء بغيوم شديدة مع هطول أمطار غزيرة.

وأصدرت السلطات تحذيرات لسكان العاصمة مانيلا وأكثر من 30 إقليما في شمال ووسط البلاد. وتم تعطيل الدراسة، وإنهاء العمل مبكرا في هيئات حكومية في أكثر من 600 مكان بينما تأهب أفراد الجيش والأطقم الطبية والطوارئ.

وقال خفر السواحل، إن نحو خمسة آلاف مسافر تقطعت بهم السبل في عدة موانى بسبب العاصفة التي ستتجه نحو جنوب الصين وفيتنام.

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