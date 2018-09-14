جيرو ولوكاكو يسيطران على أبرز أرقام الأسبوع من الفيفا

انتهت هذا الأسبوع فترة الأجندة الدولية للفيفا، الذي شهد العديد من المباريات الدولية سواء في دوري الأمم الأوروبية أو التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستقام في الكاميرون أو بعض المباريات الودية بين المنتخبات، وشهدت تلك المباريات العديد من الأرقام المميزة التي حرص موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على استعراض أبرزها في السطور التالية:

– بات إيدين دجيكو أكثر لاعب في تاريخ البوسنة والهرسك خوضًا للمباريات الدولية بواقع 95 مباراة، وذلك بعدما شارك في فوز منتخب بلاده على النمسا في دوري الأمم الأوروبية، ويملك ديجكو معدل تسجيل في المباريات الدولية يصل إلى 0,56 هدف في المباراة الواحدة وهو معدل أفضل من كريستيانو رونالدو (0,55) وليونيل ميسي (0,51).

– شارك رئيس ليبيريا جورج وايا بعمر 51 عامًا و11 شهرًا في خسارة منتخب بلاده أمام نيجيريا بنتيجة 2-1 يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد مرور 31 عامًا على أول مباراة دولية لعبها بقميص ليبيريا، وبعد مرور 15 عامًا على اعتزاله كرة القدم، وشارك وايا الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 1995، لمدة 79 دقيقة أمام فريق نيجيري ضم العديد من العناصر التي شاركت في مونديال روسيا الأخير.

– تمكنت إسبانيا من الفوز على إنجلترا في ملعب ويمبلي للمرة الأولى منذ 37 عاما، وحققت إسبانيا فوزها الأول بنتيجة 2-1 في مباراة شارك بها ماركوس ألونسو، ليعود ألونسو الابن هذه المرة ويشارك في ثاني فوز لإسبانيا على إنجلترا على ملعب ويمبلي وبنفس النتيجة.

– مرت 34 سنة منذ آخر خسارة للولايات المتحدة أمام المكسيك وديًا، وكان ذلك بنتيجة 2-1 في عام 1984 بمكسيكو سيتي، ومنذ ذلك الحين فازت الولايات المتحدة في 8 مباريات وتعادلت في 5 مباريات.

– نجح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في تسجيل 25 هدفًا في آخر 26 مباراة لعبها بقميص المنتخب البلجيكي.

– بعدما تم استدعاؤه 25 مرة من قبل في آخر 8 سنوات من قبل المدربين مانو مينيزيس ودونجا وتيتي، نجح حارس فالنسيا نيتو في لعب أول مباراة دولية له بقميص البرازيل أمام السلفادور هذا الأسبوع.

– نجح كريستيان إيريكسين في تسجيل 15 هدفًا في آخر 18 مباراة لعبها بمقيص الدنمارك، وذلك بعدما سجل 5 أهداف فقط في أول 50 مباراة دولية.

– أنهى أوليفيه جيرو صيامه عن التهديف مع المنتخب الفرنسي والذي استمر لـ13 ساعة و11 دقيقة، بالتسجيل في شباك هولندا في دوري الأمم الأوروبية في المباراة التي فاز بها أبطال العالم بنتيجة 2-1، لتواصل فرنسا سلسلة مبارياتها المتتالية دون خسارة إلى 13 مباراة متتالية، كما أصبح جيرو بهذا الهدف رابع أفضل هداف في تاريخ فرنسا برصيد 32 هدفًا وخلف كل من ديفيد تريزيجيه (34 هدفًا) وميشيل بلاتيني (41 هدفًا) وتيري هنري (51 هدفًا).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا