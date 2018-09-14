تعرف على منفذي الهجمات على مطار معيتيقة

ايوان ليبيا – وكالات

كشف فريق الخبراء المعني بليبيا في تقريره، “إن ائتلاف من الميليشيات المسلحة في تاجوراء نفذ هجمات متكررة على مطار معيتيقة في طرابلس منذ يناير 2018، وقد أدت هذه الهجمات إلى تعليق النقل الجوي من العاصمة وإليها عدة مرات، وإلى خسائر مادية كبيرة في صفوف المدنيين، وقام مقاتلون من بنغازي منهم أعضاء مرتبطون بما يسمى بـ”مجلس شورى بنغازي”، بتوحيد صفوفهم مع ميليشيا البقرة الموجودة في تاجوراء، كما قام “هشام مسيمير” قائد ميليشيا مسلحة من مصراتة بتوريد أسلحة وذخائر إلى المهاجمين”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا