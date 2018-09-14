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تعرف على منفذي الهجمات على مطار معيتيقة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

كشف فريق الخبراء المعني بليبيا في تقريره، “إن ائتلاف من الميليشيات المسلحة في تاجوراء نفذ هجمات متكررة على مطار معيتيقة في طرابلس منذ يناير 2018، وقد أدت هذه الهجمات إلى تعليق النقل الجوي من العاصمة وإليها عدة مرات، وإلى خسائر مادية كبيرة في صفوف المدنيين، وقام مقاتلون من بنغازي منهم أعضاء مرتبطون بما يسمى بـ”مجلس شورى بنغازي”، بتوحيد صفوفهم مع ميليشيا البقرة الموجودة في تاجوراء، كما قام “هشام مسيمير” قائد ميليشيا مسلحة من مصراتة بتوريد أسلحة وذخائر إلى المهاجمين”.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليق

  • سسسسسسس
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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