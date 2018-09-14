مقتل طيارين سعوديين في تحطم هليكوبتر

قال التحالف العربى الذي تقوده السعودية، لقتال الحوثيين، في اليمن إن طيارين سعوديين لقيا حتفهما بعدما تحطمت طائرتهما الهليكوبتر في محافظة المهرة بشرق اليمن اليوم الجمعة.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قال التحالف إن الطائرة التابعة للقوات البرية الملكية السعودية تحطمت نتيجة عطل فني.

وقال البيان الذي أصدره العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "في تمام الساعة الثامنة وعشرين دقيقة 0820 من يوم الجمعة تعرضت إحدى طائرات التحالف العمودية التابعة للقوات البرية الملكية السعودية لخلل فني، تسبب في سقوطها واستشهاد الطيار ومساعده ـ رحمهما الله ـ وذلك أثناء قيامهما بمهامهما في مكافحة الإرهاب والتهريب في محافظة المهرة في اليمن".

وتدخل التحالف الذي يدعمه الغرب في اليمن عام 2015 لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا، وتقع محافظة المهرة على الحدود اليمنية مع سلطنة عمان ولم تشهد سوى أعمال قتالية محدودة مقارنة مع بقية أنحاء البلاد.

لكن متشددين يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب ينشطون في المنطقة.

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