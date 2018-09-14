الفلبين ترفع مستوى التحذير من إعصار قوي يقترب منها

رفعت الفلبين، اليوم الجمعة، مستوى التحذير من العاصفة التي تترقبها وحذرت من دمار واسع قبل ساعات من وصول إعصار "مانغكوت"، البالغ القوة الذي ترافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة.

وفر آلاف الأشخاص من منازلهم في المناطق الساحلية شمال الارخبيل الذي يتعرض بانتظام لكوارث طبيعية. و"مانغكوت" هو أعنف إعصار تنتظره الفلبين منذ بداية 2018.

وقام سكان لوشن كبرى جزر الفلبين، حيث يعيش ملايين الأشخاص، بتحصين نوافذهم وسطوح منازلهم لتفادي اقتلاعها أثناء العاصفة من الرياح التي يتوقع أن تبلغ سرعتها 205 كلم في الساعة.

ورفعت هيئة الأرصاد الفلبينية مستوى التحذير إلى "أربعة" وهو ثاني أعلى مستوى، وحذرت من أن سرعة الرياح قد تصل إلى 220 كلم في مقاطعتي كاغايان وشمال ايزابيلا.

وتقع هاتان المقاطعتان على المسار المباشر للإعصار البالغ عرض شعاعه نحو 900 كلم، أثناء توجهه شرقا عبر المحيط الهادئ.

وقال الموظف في هيئة الأرصاد الجوية لوريدين دي لا كروز للتليفزيون "من المهم أن يعلم المواطنون أننا رفعنا المستوى إلى أربعة".

وكان تم رفع مستوى التحذير إلى أربعة للإعصار القوي "هايان" الذي تسبب في أكبر عدد من القتلى في تاريخ البلاد، موقعا 7350 قتيلا في نوفمبر 2013.

وبدأت أمطار غزيرة تهطل الجمعة في أقصى شمال شرق جزيرة لوشن مع رياح قوية، لكن لم يتم الإبلاغ عن أضرار او فيضانات كبيرة حتى الآن.

من جهته، صرح الموظف في هيئة الأرصاد الجوية اليابانية هيروشي ايشيهار، هذا الإعصار هو الأقوى بين كل أعاصير هذا العام". وأضاف "هذا إعصار عنيف، وترافقه أعتى الرياح (بين جميع الأعاصير هذا العام)".

وسارع مزارعو المنطقة التي تنتج كمية كبيرة من الذرة والأرز، إلى جمع محاصيلهم التي يمكن أن تغرق تحت الماء.

وهناك ما لا يقل عن أربعة ملايين شخص على المسار المباشر للإعصار الذي يتوقع أن يتجه لاحقا إلى جنوب الصين وهونغ كونغ.

تقول ديلايلا باسيون التي فرت من منزلها "شعرنا بخوف شديد، قالوا إن الإعصار قوي جدا دفعنا ذلك إلى المغادرة".

وأضافت "لقد تدمر نصف منزلنا أثناء الإمطار الموسمية الأخيرة، وأريد أن يكون أحفادي آمنين".

وتخشى السلطات خصوصا حدوث فيضانات وانزلاقات تربة.

كما أن قرى الصيادين الصغيرة ضعيفة جدا في مواجهة الرياح العاتية والأمواج الضخمة التي تتكسر على السواحل.

ويشهد ارخبيل الفلبين سنويا 20 إعصارا تخلف مئات القتلى وتفاقم فقر ملايين السكان.

وكان الإعصار هايان اجتاح وسط الفلبين في نوفمبر 2013 مع رياح بلغت سرعتها 315 كلم في الساعة.

وقضت أمواج عملاقة أشبه بمد تسونامي على كل شيء في طريقها.

ودعت هيئة الأرصاد في هونغ كونغ إلى الحذر، مشيرة إلى أن العاصفة تشكل "تهديدا كبيرا".

وبدأت الاستعدادات لمواجهة هذا الإعصار الذي من المتوقع أن يضرب هونج كونج الأحد.

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية في تايوان أن تكون العاصفة أقرب إلى الجزيرة السبت، ما سيؤدي إلى أمطار غزيرة جنوبها وشرقها، لكنها أوضحت أنه من غير المرجح أن تضربها مباشرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا