مقتل وإصابة حوثيين في كمين الجيش اليمني بصعدة

تمكن كمين محكم نفذه مقاتلو الجيش اليمني قرب مركز مديرية باقم، شمال غربي محافظة صعدة، معقل المتمردين الرئيسي في مقتل وإصابة عدد من مسلحي ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وقال مصدر عسكري في المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن مقاتلي الجيش استدرجوا مجموعة من مسلحي الحوثي إلى الكمين في سلسلة أبواب الحديد، المطلة على مركز مديرية باقم، الخميس.

وأكد المصدر أن عددا من مسلحي الميليشيات الانقلابية سقطوا ما بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار مخلفين أسلحتهم وجثث قتلاهم.

وتنفذ الميليشيات بين الحين والآخر، هجمات يائسة في محاولة منها لاستعادة مواقع خسرتها سابقا قرب مركز مديرية باقم، إلا أنها تعود خائبة في كل مرة.

كما تشن طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، غارات على مواقع المتمردين في صعدة، حيث دمرت قبل أيام عربة صواريخ بالستية ومواقع رادار.

وتلقت الميليشيات ضربات موجعة وتكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح خلال الأشهر الماضية، في معاركها مع القوات الشرعية على جبهات عدة في اليمن.

