الجيش اليمني يشن هجومًا على الحوثيين بمحافظة صعدة

شنَّت قوات الجيش اليمني وطيران التحالف، اليوم الجمعة، هجومًا استهدف تعزيزات ميليشيات الحوثي في مديرية “مران” جنوبي غرب محافظة صعدة شمالي البلاد، ما أدى إلى مقتل وإصابة 50 من عناصر الميليشيات.

وذكر مصدر ميداني يمني، في تصريح نقله الموقع الرسمي للجيش اليمني “سبتمبر نت”، أنَّ مدفعية الجيش اليمني، قصفت بالتزامن مع غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، تعزيزات للميليشيات في مديرية “مران”، كانت تستعد لتعزيز مواقع تمركز الميليشيات في الجبهة.

وأكد المصدر أن الهجوم أسفر عن مصرع وإصابة نحو 50 من عناصر الميليشيات الانقلابية، بالإضافة إلى تدمير عدد من العربات القتالية التابعة لها.

وأضاف المصدر أنَّ الهجوم أسفر أيضًا عن مصرع كل من القياديين في الميليشيا المدعو أحمد علا الله الرضاعي، والمدعو أحمد الغزي في منطقة الجميمة بمديرية مران.

