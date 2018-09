الحريري يبحث مع حاكم مصرف لبنان الأوضاع المالية والاقتصادية

المتوسط:

عقدَ رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء اليوم، لقاءً مع حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة، تم خلاله استعراض الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.

وأدلى حاكم مصرف لبنان مؤخرًا بتصريحات صحفية متعددة، أكدَ خلالها أنَّ الأوضاع النقدية في لبنان تتسم بالاستقرار، وأنَّ كل ما يقال عكس ذلك “لا يستند إلى معطيات رقمية صحيحة”.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة أثارت مخاوف محتملة – إعلاميًا وجماهيريًا – حيال الأوضاع النقدية في البلاد، خاصة في ما يتعلق بمدى استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية (الدولار الأمريكي يساوي 1500 ليرة) وهو الأمر الذي حرص معه حاكم مصرف لبنان في الآونة الأخيرة على التأكيد الحاسم أن سعر الصرف “ثابت لآجال طويلة وغير مهدد” في ضوء معطيات عديدة في مقدمتها أن الاحتياطات النقدية تجاوزت 44 مليار دولار بخلاف احتياطي الذهب.

