أوربان: عقوبات البرلمان الأوروبي لا يمثل خطرا على بلادنا 

أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن تصويت البرلمان الأوروبي، على إجراءات عقابية ضد بلاده على خلفية مخاوف إزاء دولة القانون “لا يمثل خطرا” بالنسبة للمجر.

ومني أوربان الذي يحظى بشعبية كبيرة في بلاده بهزيمة نادرة، عندما صوت البرلمان الأربعاء، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، لاتخاذ إجراء قانوني ضد المجر، بموجب المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي.

ويمكن أن يؤدي ذلك الإجراء، إلى حرمان المجر من حق التصويت في الاتحاد الأوروبي، لكن أوربان قلل من أهمية ذلك التهديد، خلال مقابلة مع الإذاعة المجرية العامة.

من جهتها أعلنت بولندا أنها ستعارض أي عقوبات محتملة على المجر.

وقال رئيس الوزراء المجري: “إنه نوع من الإجراءات التي في النهاية لا تفضي إلى عقوبات، مشيرا إلى تقرير في 2013 تبناه البرلمان الأوروبي، أدان فيه التعديلات المثيرة للجدل للدستور المجري، وفي تلك الحالة لم يحصل شيء، وستتكرر الحالة هذه المرة”.

وإضافة إلى ذلك، يمكن لحكومات أخرى في الاتحاد الأوروبي، أن تعارض إجراء عقابيا، وقد حذرت بولندا من أنها ستفعل ذلك.

ووصف أوربان تصويت الأربعاء، بأنه مسعى لإضعاف موقف المجر كرمز للمقاومة ضد الهجرة.

واتهم المستشارة الألمانية، “بالسعي لاستبدال حرس الحدود المجريين بمرتزقة يرسلون من بروكسل”، مضيفا أن المعركة القادمة ستكون بحق الدول الأعضاء في الدفاع عن حدودها.

وقال إن المعركة تلك ستبدأ في سالزبرغ بالنمسا، حيث من المتوقع أن تهيمن مواضيع الهجرة والأمن الحدودي، على اجتماع غير رسمي لرؤساء دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

