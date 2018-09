سيراليون تكشف شبكة لبيع جوازات سفر دبلوماسية إلى أمريكا

المتوسط:

أعلنَ مفوض مكافحة الفساد في سيراليون فرانسيس بن كايفالا، اليوم الجمعة، أنَّ مسئولين فاسدين في البلاد باعوا جوازات سفر دبلوماسية بآلاف الدولارات إلى أشخاص حاولوا استخدامها للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

ونقلت شبكة (يورو نيوز) الإخبارية عن مفوض مكافحة الفساد، الذي تم تعيينه في يونيو الماضي، قوله إن تحقيقًا أجري مؤخرًا كشف وجود شبكة كبيرة تبيع جوازات سفر تصل قيمة الواحد منها إلى 7000 دولار، وتساعد المشترين على التقدم للحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة.

وأضاف: “وصل العديد من الأشخاص إلى الولايات المتحدة بهذه الطريقة، بجوازات سفر مزورة”، مشيرًا إلى أنَّ العملية كانت منظمة.

وجاء هذا التحقيق بعد أن طلبت الحكومة الأمريكية من الدولة الواقعة في غرب إفريقيا تشديد إجراءات إصدار جوازات السفر، بعد أن تجاوز عدد كبير من مواطني سيراليون الذين يزورون الولايات المتحدة مدة تأشيراتهم.

وأوضحت الشبكة أن ضباط مفوضية مكافحة الفساد في سيراليون، وبمساعدة من قوات القنصلية الأمريكية هناك، اعتقلوا 9 أشخاص أثناء محاولتهم التقدم للحصول على تأشيرات دخول بجوازات سفر مزورة يفترض أن تكون مخصصة فقط لموظفي الحكومة.

وتابعت أن من بين المعتقلين سفير سيراليون السابق لدى الأمم المتحدة عليو كانو، الذي تعتقد المفوضية أنه نظم عملية بيع جوازات السفر ورافق المشترين لإضافة مصداقية إلى طلباتهم.

