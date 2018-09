ستولتنبرغ يعرب عن أمله لإنهاء الخلافات مع تركيا

المتوسط:

أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الخلافات بين الحلف وتركيا بشأن شرائها أنظمة “أس 400” الروسية للدفاع الجوي “تحديا” بالنسبة للجميع في الحلف.

وأشار ستولتنبرغ أثناء كلمة له في واشنطن، اليوم الجمعة، إلى أنه ناقش هذا الموضوع مرارا مع الولايات المتحدة وتركيا على حد سواء، مؤكدا على ضرورة انسجام الأنظمة المستخدمة بالنسبة للناتو.

وأعرب الأمين العام عن أمله في حل هذه المسألة، مشيرا إلى أن تركيا “حليف هام” في حلف الناتو.

يذكر أن صفقة بين أنظمة “أس 400” الروسية للدفاع الجوي لتركيا قد أثارت ردود فعل سلبية من قبل حلف الناتو، وخاصة من الولايات المتحدة، التي تسعى لمنع تنفيذ الصفقة.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن واشنطن اقترحت على أنقرة أنظمة “باتريوت” بدلا من الأنظمة الروسية. كما تدرس الولايات المتحدة إمكانية التخلي عن توريد طائرات “أف 35” لتركيا.

