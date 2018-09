استعدادات الكرملين لاجتماع بوتين وأردوغان لمناقشة الأزمة السورية

المتوسط:

أعرب الكرملين اليوم الجمعة عن استعداده لاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف ”مثل هذا الاجتماع ممكن ويجري الإعداد له“.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ذكر في وقت سابق أن أردوغان وبوتين سيجريان محادثات حول الأزمة في سوريا يوم الاثنين.

