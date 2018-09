مستشار النمسا يبحث تطوير العلاقات الثنائية مع الرئيس المصري

المتوسط:

تحدث مستشار النمسا سيباستيان كورتز، هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى مساء اليوم الجمعة، للتباحث حول العلاقات الثنائية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأعرب مستشار النمسا عن رغبة بلاده فى تطوير العلاقات مع مصر على كافة المستويات، مشيدا بالإنجازات الكبيرة التى حققتها مصر مؤخرا، فى مجال التنمية ومشروعات البنية التحتية، وكذا الخطوات الثابتة التى تنتهجها للإصلاح الاقتصادى، فضلًا عن جهود مصر الفاعلة بمجال مكافحة الاٍرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن، وكذلك جهودها الناجحة فى مواجهة الهجرة غير الشرعية لأوروبا عبر حدودها، مؤكدًا على أن النمسا بصفتها الحالية كرئيس للاتحاد الأوروبى تعتبر مصر شريكا محوريا تعول على دوره المركزى والفاعل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط ونشر السلام بين دوله.

وأكد الرئيس المصري على متانة وقوة العلاقات التى تجمع مصر والنمسا، وتوفر الإرادة والرغبة فى دفع العلاقات الثنائية بين الجانبين إلى آفاق أرحب خاصة فى المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية لما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.

